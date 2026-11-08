Del agua de la presa a tu llave: así funciona la Planta Potabilizadora de Durango

La Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria se ha convertido en uno de los temas más comentados en Durango, particularmente después de los reportes de agua amarillenta en distintas colonias de la capital y las interrupciones en su funcionamiento.

Sin embargo, más allá de las controversias, existe una pregunta que pocas veces se plantea: ¿qué ocurre dentro de estas instalaciones y cómo se transforma el agua de una presa en líquido apto para el consumo humano?

Aunque el proceso parece sencillo, detrás de cada litro de agua que llega a los hogares existe un sistema de bombeo, tratamientos químicos, filtros y controles de calidad que deben trabajar de manera coordinada.

También te puede interesar: Planta potabilizadora Guadalupe Victoria abastecerá de agua limpia directa de la llave a Durango

El recorrido comienza en la presa Guadalupe Victoria

A diferencia del sistema tradicional de abastecimiento de Durango, que depende principalmente de pozos profundos, la planta fue diseñada para aprovechar el agua superficial de la presa Guadalupe Victoria.

El líquido se capta mediante una obra de toma y posteriormente es impulsado por un sistema de bombeo a través de un acueducto de aproximadamente 10.4 kilómetros hasta las instalaciones de tratamiento.

La planta cuenta con dos módulos diseñados para procesar 550 litros por segundo cada uno, lo que representa una capacidad total de 1,100 litros por segundo, equivalente a 95 millones de litros diarios si operara continuamente a su máxima capacidad.

Pero el agua que llega desde la presa todavía contiene partículas de tierra, materia orgánica, microorganismos y otras sustancias que deben ser retiradas o controladas.

¿Cómo se limpia el agua?

El sistema utiliza un tratamiento convencional que comprende varias etapas.

1. Coagulación y mezcla. Se incorporan sustancias químicas que ayudan a desestabilizar las pequeñas partículas suspendidas en el agua, muchas de las cuales son demasiado diminutas para separarse por sí solas.

2. Floculación. Mediante movimientos controlados, esas partículas comienzan a unirse hasta formar agrupaciones más grandes, conocidas como flóculos.

3. Sedimentación. El agua pasa a depósitos donde los flóculos se depositan en el fondo por efecto de la gravedad, permitiendo separar buena parte de los sólidos.

4. Filtración. El líquido atraviesa materiales filtrantes que retienen partículas que no fueron eliminadas durante la sedimentación.

5. Desinfección. Finalmente, se aplican sustancias desinfectantes para inactivar microorganismos capaces de provocar enfermedades. El proyecto contempla el uso de hipoclorito de sodio como parte de este tratamiento.

Cada etapa cumple una función distinta y su correcto funcionamiento depende de las características del agua que ingresa a la instalación.

IA

También te puede interesar: ¿Por qué sale agua amarilla en Durango? Revisan potabilizadora tras quejas en viviendas

¿Qué pasa después de que el agua está limpia?

Una vez concluido el tratamiento, el agua se conduce hacia la infraestructura de almacenamiento y distribución de la ciudad.

El proyecto contempla su conexión con el sistema que llega al tanque Los Remedios, desde donde el líquido puede incorporarse a la red de abastecimiento.

Sin embargo, el trabajo no termina en la potabilizadora. Las tuberías, los depósitos y las instalaciones domésticas también influyen en las condiciones en las que finalmente llega el agua a los usuarios.

¿Por qué puede salir amarilla el agua?

Este es uno de los puntos que más inquietud ha generado entre los habitantes de Durango.

La coloración amarillenta o café puede estar relacionada con diferentes factores, entre ellos la presencia de hierro y manganeso, partículas suspendidas, sedimentos o procesos de oxidación.

También pueden influir las condiciones de las tuberías, especialmente cuando existen depósitos acumulados que se desprenden debido a cambios de presión o movimientos en la red.

En el caso de Durango, las autoridades han señalado posibles relaciones con minerales presentes en el agua, la dosificación de sustancias durante el tratamiento y las condiciones de la infraestructura de distribución.

No obstante, el color por sí solo no permite determinar si el agua es potable o identificar el origen exacto del problema. Para ello se requieren análisis físicos, químicos y microbiológicos.

Ante una coloración anormal, lo recomendable es evitar utilizar esa agua para beber o preparar alimentos hasta contar con información confiable sobre su calidad.

También te puede interesar: Planta Potabilizadora de Durango está a cargo del Estado desde hace un año; Conagua descarta riesgos

¿Por qué Durango necesita una planta potabilizadora?

Uno de los principales objetivos de la obra es reducir la dependencia de los pozos profundos, debido a que algunas fuentes subterráneas de la región presentan concentraciones de flúor y arsénico que representan un problema para el abastecimiento de agua destinada al consumo humano.

El aprovechamiento del agua superficial también busca disminuir la extracción de los mantos acuíferos del Valle del Guadiana.

Sin embargo, para que el sistema cumpla su propósito no basta con contar con instalaciones modernas. También requiere mantenimiento, personal capacitado, monitoreo constante y una operación adecuada de cada uno de sus componentes.

Así, el recorrido del agua desde la presa Guadalupe Victoria hasta las llaves de los hogares depende de mucho más que abrir una válvula: es un proceso que debe garantizar tanto el suministro como la calidad del líquido que reciben las familias duranguenses.