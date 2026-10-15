¿Por qué sale agua amarilla en Durango? Revisan potabilizadora tras quejas en viviendas

Abrir la llave y encontrar agua con un color distinto al habitual ha generado preocupación entre familias de Durango. Las quejas registradas en varios sectores de la ciudad han llevado a revisar el funcionamiento de la potabilizadora y las condiciones de las tuberías por las que el líquido llega a las viviendas.

Aunque las autoridades aseguran que el suministro cumple con las condiciones de potabilidad, continúan las investigaciones para identificar el origen de la coloración y evitar que vuelva a presentarse.

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¿Dónde se ha reportado agua amarilla?

Uno de los antecedentes se documentó el 1 de octubre en la colonia Insurgentes, donde vecinos señalaron que el agua llegaba amarilla o más oscura a sus domicilios, además de presentar un olor diferente.

En ese momento, el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Jesús González Smith, reconoció las variaciones, pero sostuvo que las pruebas realizadas no habían detectado contaminación con aguas negras.

Posteriormente, continuaron las quejas en diferentes zonas de la ciudad, incluida una parte del Centro Histórico.

¿Qué explicación da AMD?

De acuerdo con lo informado por AMD el 14 de octubre, la planta potabilizadora permanece en pausa y el suministro se realiza directamente desde los pozos. Por ello, González Smith aseguró que el agua ya no debería presentar coloración amarilla y señaló que los casos que persistan en viviendas serán revisados de manera particular.

El funcionario señaló que, si el problema persiste en alguna vivienda, se realizará una revisión particular. Mientras tanto, la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED) efectúa pruebas para identificar qué ocurre y se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta.

Sobre las posibles causas, explicó que agregar cloro adicional en los domicilios podría provocar reacciones con ciertos minerales y hacer visible la coloración. También mencionó que el cambio podría aparecer durante el recorrido del agua por las tuberías.

De acuerdo con lo informado al funcionario por la CAED, se investiga la presencia de hierro en esas instalaciones como una posible explicación. El origen del problema todavía no está determinado.

¿El agua representa un riesgo?

AMD sostiene que el cambio de tono no necesariamente implica un problema de calidad. Por su parte, el titular de Conagua en Durango, Roberto Delgado Gallegos, descartó riesgos y aseguró que la infraestructura cuenta con equipo de laboratorio para verificar la potabilidad.

También reconoció que desajustes en la dosificación de reactivos durante el tratamiento pueden modificar las características del líquido.

Estas son las valoraciones de las autoridades; las investigaciones continúan para explicar las alteraciones que han denunciado los usuarios.

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¿Dónde reportar en Durango?

Si observas cambios de color, olor o problemas de suministro, puedes comunicarte con AMD mediante sus canales de atención:

Aquatel: 618 150 0600.

WhatsApp: 618 100 2021.

Para facilitar la revisión, conviene proporcionar domicilio y colonia, describir cuándo comenzó el problema y adjuntar fotografías. Solicitar un folio también permite dar seguimiento a la atención del caso.