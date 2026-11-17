El reporte de un accidente aéreo este martes 17 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria vuelve a poner la atención sobre una terminal que ha sido escenario de emergencias que permanecen en la memoria de los duranguenses.

Su historia incluye desplomes, salidas de pista y accidentes en las inmediaciones, con distintos desenlaces: algunos dejaron únicamente daños materiales, mientras que otros cobraron vidas.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2018, cuando un avión de pasajeros se accidentó durante el despegue y sus 103 ocupantes sobrevivieron. Sin embargo, existen otros antecedentes documentados.

Una avioneta cayó al salir hacia Monterrey

El 8 de noviembre de 2015, una avioneta con matrícula N9280X se desplomó poco después de despegar del aeropuerto de Durango, cuando iniciaba un viaje hacia Monterrey, Nuevo León.

En la aeronave viajaban el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos dos niñas que resultaron con golpes y fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil para su valoración.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia de la terminal y obligó a activar los protocolos de atención. Todos los ocupantes sobrevivieron y no se reportaron heridas de consideración.

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El vuelo que dio origen al ‘Milagro de Durango’

La tarde del 31 de julio de 2018, el vuelo 2431 de Aeroméxico Connect, que tenía como destino Ciudad de México, se accidentó durante el despegue del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria.

El Embraer 190, matrícula XA-GAL, transportaba a 99 pasajeros y cuatro integrantes de la tripulación. El accidente ocurrió mientras se registraban condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Tras impactar contra el terreno, la aeronave terminó incendiándose. Sus ocupantes lograron evacuar y, aunque hubo personas lesionadas, ninguna perdió la vida.

Las imágenes del avión destruido y los testimonios de quienes consiguieron salir fueron difundidos por medios nacionales e internacionales. La supervivencia de las 103 personas hizo que el episodio fuera conocido como el “Milagro de Durango”.

El accidente en el que murió el vocal del INE

El 30 de enero de 2019, una avioneta Cessna 150, matrícula XB-KEJ, que había despegado de la terminal duranguense, se desplomó en las inmediaciones del poblado 5 de Febrero.

En el percance falleció Hugo García Cornejo, entonces vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Durango. El piloto sufrió lesiones graves y fue trasladado al Hospital General 450.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal, la tripulación había solicitado autorización para regresar a aterrizar; posteriormente se perdió comunicación con la torre de control y comenzó la búsqueda de la aeronave.

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Un desplome mortal en 2021

El 18 de julio de 2021 se registró otro accidente en las inmediaciones del aeropuerto, esta vez de una aeronave King Air, matrícula N333WW, procedente de San Luis Potosí.

La entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó el fallecimiento del piloto y el traslado de una pasajera a un hospital.

El comunicado federal señaló que Durango era el destino previsto en el plan de vuelo y que personal de la autoridad aeronáutica acudió para investigar las causas del siniestro.

Una salida de pista sin lesionados

Meses después, el 15 de noviembre de 2021, una avioneta procedente de Chihuahua se accidentó durante el aterrizaje en el Guadalupe Victoria.

La aeronave salió de la pista y quedó entre esta y una calle de rodaje, con daños en el tren de aterrizaje. El piloto y su acompañante resultaron ilesos.

La movilización de los cuerpos de emergencia y los trabajos para atender el percance provocaron un retraso de aproximadamente una hora y media en la salida de un vuelo de Aeroméxico hacia Ciudad de México.

Accidentes con distintos desenlaces

Estos antecedentes forman parte de la historia del aeropuerto de Durango y sus inmediaciones. Mientras algunos quedaron en daños materiales o permitieron la evacuación de todos sus ocupantes, otros dejaron pérdidas humanas.

Cada caso ocurrió en circunstancias distintas, por lo que las causas del nuevo accidente deberán establecerse mediante la investigación de las autoridades aeronáuticas.