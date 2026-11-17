Durante la mañana de este martes 17 de noviembre comenzó a trascender información sobre un presunto accidente aéreo en el Aeropuerto de Durango con personas sin vida, lo que movilizó a corporaciones de emergencia hacia esta zona de la capital.

El hecho habría ocurrido cerca de las 11:00 horas, cuando habitantes de los alrededores y testigos cercanos llamaron al 911 para reportar un gran estruendo y explosión.

Al llegar a la zona, se observó que se trataba de un jet privado en donde viajaba una familia de seis personas, sin embargo, tras llegar al final de la pista se estrelló y explotó.

El incendió comenzó a propagarse, y de manera preliminar se ha informado que habría al menos dos personas sin vida, un lesionado y un prensado.

Unidades de emergencia, seguridad y protección civil ya se encuentran trabajando en el lugar, esperando que más tarde se de un informe detallado sobre lo sucedido.

En el sitio aún se logra observar una densa columna de humo, así como elementos de bomberos antendiendo el accidente.

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