Delincuentes de Zacatecas 'huyen' hacia Durango

Luego de los operativos implementados por el multihomicidio de 10 funcionarios y empresarios el pasado 18 de julio, grupos delictivos se replegaron hacia el estado de Durango debido a la presencia de las fuerzas estatales y federales, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral.

El funcionario explicó que la estrategia conjunta, en la que participan los "Murciélagos" del Ejército Mexicano, forzó a los presuntos delincuentes a abandonar la sierra norte de Zacatecas, con afectación directa en municipios como Chalchihuites y Sombrerete, para posteriormente cruzar hacia territorio duranguense.

"Ante el despliegue operativo de las Fuerzas de Seguridad, los grupos de delincuentes que operan en esa área principalmente se han replegado hacia la sierra y de ahí ya se replegaron hacia Durango. No hay indicios ahorita de que anden grupos armados en el área, están completamente replegados", afirmó.

Las Fuerzas de Seguridad mantienen presencia cerca de los límites con Súchil, Durango, además de que realizan patrullajes en comunidades como 12 de Diciembre y Vicente Guerrero.

Por otra parte, dos adolescentes originarias del estado de Durango, de 14 y 17 años de edad, fueron detenidas por autoridades de seguridad luego de un enfrentamiento entre presuntos civiles armados y elementos del Ejército, registrado en la comunidad Mesa de Palmira, en el estado de Zacatecas.

El intercambio de disparos ocurrió durante un operativo de vigilancia, donde personal militar fue agredido por sujetos armados, lo que derivó en la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Las investigaciones continúan para establecer la probable participación de las detenidas en los hechos, así como para identificar al resto de los integrantes del grupo armado.

[DURANGO 2B]