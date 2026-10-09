Demanda Coparmex contener alza de impuestos

EL SIGLO DE DURANGO

En el marco de la discusión del Paquete Fiscal municipal para el próximo año 2027, el Centro Empresarial Durango (Coparmex), exhortó a las autoridades municipales y a los legisladores a "no escudarse en directrices externas y a cumplir con su mandato principal: defender y proteger el patrimonio de las familias duranguenses. Incluso, si eso resulta en una disminución de recaudación", así como evitar impuestos nuevos o encubiertos.

El presidente de este organismo, Francisco Esparza Martell, estableció que los ciudadanos y el sector productivo del estado han demostrado su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

"Sin embargo, la estabilidad social y económica no soporta más presiones recaudatorias. Las decisiones hacendarias no pueden ni deben tomarse de espaldas a la sociedad, ni bajo argumentos técnicos que en los hechos se traducen en un golpe directo al patrimonio ciudadano".