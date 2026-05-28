Demandan fortalecer vigilancia por presuntos encuentros íntimos en baños de centros comerciales

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, se refirió a los supuestos encuentros íntimos en baños de centros comerciales, que se evidenciaron a través de las redes sociales y llamó a reforzar la vigilancia.

Expuso que, independientemente de lo que circule en redes sociales, cualquier conducta inapropiada dentro de baños públicos o áreas comunes de centros comerciales debe atenderse con seriedad, porque son espacios de convivencia familiar donde diariamente acuden niñas, niños y adolescentes.

Te podría interesar: Alertan por presuntos encuentros íntimos en estos baños de centros comerciales de Durango

“No puede ser posible que podamos estar en el riesgo de que puedan estar yendo familias al baño y se puedan estar encontrando estas situaciones que puedan afectar su integridad y desarrollo”, indicó.

Refirió que existen reglamentos municipales (como el bando de policía y buen gobierno) y disposiciones legales que sancionan actos obscenos, exhibicionismo o conductas que alteren el orden y la seguridad en espacios públicos o de acceso al público, por lo que corresponde a cada establecimiento reforzar la vigilancia, protocolos internos y atención inmediata a reportes ciudadanos.

Enfatizó que el sector comercial debe garantizar condiciones seguras para clientes y trabajadores, especialmente en áreas sensibles como sanitarios, estacionamientos y zonas comunes.

Agregó que se debe evitar caer en señalamientos o estigmatización hacia comunidades específicas ya que una conducta indebida es responsabilidad individual y no puede atribuirse a una orientación o identidad en particular.

El llamado debe centrarse en la prevención, la supervisión y el cumplimiento de la ley para proteger a toda la población usuaria de estos espacios, concluyó.