Demandan mejores condiciones en IMSS

El universal / EL SIGLO DE DURANGO

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), originarios de diferentes entidades de México se movilizaron con el fin de exigir la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, además de la contratación de médicos y enfermeras, mejoras de las condiciones laborales, aumentos salariales, atención al desabasto de medicamentos e insumos médicos, entre otras.

En punto de las 15:00 horas, los contingentes se dieron cita en la puerta principal del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, desde donde partieron con destino a las oficinas centrales de dicha dependencia, localizadas en avenida Paseo de la Reforma.

Entre pancartas y consignas como "Si Olivos pudiera, a su madre la vendiera", "De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste", "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", "Seguro Social patrimonio nacional", los cientos de inconformes avanzaron de forma pacífica por avenida Morones Prieto.

Esta marcha nacional también estuvo respaldada por los Centros de Cuidado Infantil del IMSS, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están utilizando un mecanismo informal para evitar que se registre oficialmente el desabasto de medicamentos: omiten recetar los fármacos agotados, dejando al paciente sin su tratamiento, señalaron en protesta en Durango.

Durante una marcha celebrada la tarde de este martes por médicos, enfermeras y personal administrativo del Instituto, los manifestantes reconocieron que en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se está recurriendo a esta práctica para maquillar las cifras institucionales.

[M?XICO 3A Y DURANGO 5B]