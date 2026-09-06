Denuncia de sustracción de bebé de 1 año moviliza a corporaciones de Guadalupe Victoria

Una fuerte movilización policiaca se registró la noche del sábado en el municipio de Guadalupe Victoria, luego de que una mujer denunció que su expareja presuntamente ingresó a su domicilio, la agredió y se llevó por la fuerza a su bebé de apenas un mes de nacido.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:30 horas del 5 de septiembre, en la localidad Ignacio, donde la madre del pequeño solicitó ayuda al desconocer hacia dónde había llevado al niño su expareja, Irving Adrián, de 26 años de edad.

Según la declaración de la afectada, el hombre llegó hasta su vivienda para exigirle que le permitiera ver y llevarse al bebé; sin embargo, ella se negó. Presuntamente, el señalado la empujó, tomó al pequeño por la fuerza y salió del domicilio con rumbo desconocido.

La mujer informó a los agentes que anteriormente había presentado una denuncia por amenazas en contra de su expareja y contaba con medidas de protección. También señaló que, aparentemente, el hombre se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de llevarse al menor.

Ante el riesgo para el bebé, elementos de la Policía Investigadora de Delitos y de la Policía Estatal desplegaron un operativo en Guadalupe Victoria. Con apoyo de familiares y vecinos recorrieron distintos puntos donde posiblemente podría encontrarse el señalado.

Aproximadamente media hora después de iniciada la búsqueda, la madre informó a los agentes que su hijo ya había sido localizado. Según el reporte, la madre del presunto responsable entregó al bebé a su familia al percatarse de la movilización de las corporaciones de seguridad.

Los agentes verificaron las condiciones del pequeño y confirmaron que se encontraba bien, por lo que quedó nuevamente bajo el cuidado de su madre. De acuerdo con la información recabada, la abuela paterna presuntamente lanzó amenazas contra la familia antes de retirarse del lugar.