Denuncia IP venta de bienes bajo amenaza

EL SIGLO DE DURANGO

Coparmex Durango hizo un llamado a "romper el silencio" para propiciar la seguridad y la justicia como bases para el desarrollo de Durango.

A través de un pronunciamiento firmado en representación de los agremiados, por el presidente de Coparmex Durango, Francisco Esparza Martell, se estableció la necesidad de actuar frente a un problema que, por temor, casi nadie se ha atrevido a denunciar.

"La reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en Durango abre una oportunidad histórica para romper el silencio y dialogar sobre un problema largamente callado por temor: la pérdida o transferencia forzada de bienes muebles e inmuebles debido a la cooptación institucional y el debilitamiento de instituciones y del Estado de Derecho".

Y es que se estableció que, por años, sectores productivos han padecido el despojo de propiedades y ventas bajo amenaza.

"Durante años, sectores clave como el comercial, ganadero, forestal, minero, agrícola y de transporte, entre otros, han sido coaccionados para enajenar bienes, productos, terrenos y propiedades en condiciones y precios irreales y a asignar ingresos y utilidades a grupos alternos".

"El despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza no solo son delitos graves, sino que destruyen la confianza empresarial; ninguna economía prospera si la propiedad privada depende de la fuerza, y no de la ley. Detrás de cada patrimonio arrebatado hay generaciones de esfuerzo que no debemos normalizar", se estableció.

Ante ello, se exhortó a la sociedad en general, cámaras empresariales, profesionistas y a las autoridades, a actuar.

"Frente a este escenario, Coparmex convoca a: la sociedad civil organizada, cámaras, organismos de la sociedad civil y colegios de profesionistas a cerrar filas en defensa del Estado de Derecho, del trabajo lícito y el patrimonio familiar".

Asimismo, se instó a las autoridades a recuperar el Estado de Derecho en la entidad.