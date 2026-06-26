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Denuncia IP venta de bienes bajo amenaza

EMPRESARIOS DE DURANGO LLAMAN A "ROMPER EL SILENCIO" PARA PROPICIAR LA SEGURIDAD

CLAUDIA BARRIENTOS
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EL SIGLO DE DURANGO

Coparmex Durango hizo un llamado a "romper el silencio" para propiciar la seguridad y la justicia como bases para el desarrollo de Durango.

A través de un pronunciamiento firmado en representación de los agremiados, por el presidente de Coparmex Durango, Francisco Esparza Martell, se estableció la necesidad de actuar frente a un problema que, por temor, casi nadie se ha atrevido a denunciar.

"La reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en Durango abre una oportunidad histórica para romper el silencio y dialogar sobre un problema largamente callado por temor: la pérdida o transferencia forzada de bienes muebles e inmuebles debido a la cooptación institucional y el debilitamiento de instituciones y del Estado de Derecho".

Y es que se estableció que, por años, sectores productivos han padecido el despojo de propiedades y ventas bajo amenaza.

"Durante años, sectores clave como el comercial, ganadero, forestal, minero, agrícola y de transporte, entre otros, han sido coaccionados para enajenar bienes, productos, terrenos y propiedades en condiciones y precios irreales y a asignar ingresos y utilidades a grupos alternos".


"El despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza no solo son delitos graves, sino que destruyen la confianza empresarial; ninguna economía prospera si la propiedad privada depende de la fuerza, y no de la ley. Detrás de cada patrimonio arrebatado hay generaciones de esfuerzo que no debemos normalizar", se estableció.


Ante ello, se exhortó a la sociedad en general, cámaras empresariales, profesionistas y a las autoridades, a actuar.


"Frente a este escenario, Coparmex convoca a: la sociedad civil organizada, cámaras, organismos de la sociedad civil y colegios de profesionistas a cerrar filas en defensa del Estado de Derecho, del trabajo lícito y el patrimonio familiar".


Asimismo, se instó a las autoridades a recuperar el Estado de Derecho en la entidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  bajo, sociedad, Estado, propiedades

               

                
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