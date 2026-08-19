Denuncia JEED intento de extorsión; fueron amenazados tras ser contratados para un trabajo

Personal del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango (JEED), denunció públicamente un intento de extorsión que sufrió su personal luego de ser contratado para realizar un trabajo de diseño de jardín en una ubicación cercana a la localidad de Morcillo, por lo que decidieron advertir a la sociedad sobre este tipo de situaciones.

De acuerdo con la narración de los hechos, fueron contactados vía WhatsApp para solicitarles el servicio, el cual se acordó realizar el pasado martes 18 de agosto.

El trabajo fue solicitado para un lugar ubicado en las cercanías de Morcillo, pero al llegar comenzaron a recibir llamadas con amenazas y exigencias de un pago.

La denuncia, realizada a través de sus redes sociales, señala que “al llegar al lugar, las llamadas de la gente de ‘seguridad’ comenzaron con las amenazas”.

Evitaron extorsión

Aunque finalmente no cayeron en la extorsión, señalaron que afortunadamente se encontraron con habitantes del lugar, quienes les orientaron sobre cómo regresar a la carretera, por lo que pudieron salir de la zona sin mayores problemas.

Con su publicación, buscan advertir a la ciudadanía sobre esta situación para que tome precauciones al ser contratada para realizar un servicio similar en esa zona.

Asimismo, hicieron un llamado a cuidarse unos a otros y evitar que este tipo de extorsiones afecten las iniciativas de trabajo local.

Finalmente, señalaron: “Dejamos el historial del chat para que conozcan el modo de operar de estas personas y los números que nos estuvieron llamando, para que nos ayuden a reportarlos”.

Los números desde los cuales recibieron las llamadas con amenazas son: 287-117-1874, 958-131-2288 y 971-223-5540.

Sobre el JEED

El Jardín Etnobiológico del Estado de Durango (JEED) realiza desde el 2020 actividades de intercambio de capacidades, investigación, divulgación y gestión, acciones coordinadas por el CIIDIR Durango, en colaboración con el COCYTED, el ITVG, la UJED y la SRNyMA.

También se promueve la construcción de colecciones etnobiológicas, el trabajo de campo y la realización de talleres para registrar y promover la recuperación y transmisión de los conocimientos etnobiológicos tradicionales en comunidades indígenas de la entidad, así como la consolidación de colecciones de imágenes y semillas nativas y la realización de diversos eventos de difusión y divulgación.

Dentro de la colección de arte amerindio y plantas medicinales, cuentan con un registro y documentación de la diversidad y los conocimientos relacionados con las prácticas asociadas a las plantas utilizadas en las artes y la medicina.