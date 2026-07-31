Denuncian a mueblería de Durango por no entregar sala tras liquidarla hace más de seis meses

El señor Manuel de Jesús Castro Quiñones decidió hacer una denuncia pública en contra de una conocida mueblería de Durango, al asegurar que no ha recibido solución a un problema relacionado con la compra de una sala. Explicó que terminó de pagar el mueble en enero de 2026 y que, hasta la fecha, no se lo han entregado ni le han devuelto el dinero.

"El 10 de enero adquirimos una sala en la Mueblería Gala. Nos dijeron que entregaban el mueble en 60 días. Pasó el tiempo, fui a la mueblería y me decían: 'Deme 15 días, viene en el próximo embarque'. Así me trajeron de quince en quince días hasta la fecha", relató el señor Jesús.

Asegura que, durante las visitas que ha realizado al establecimiento para buscar una solución, se percató de que no es el único afectado, ya que hay más personas en una situación similar, son al menos dos personas que llevan más de una año en esa situación.

"Hay personas que han solicitado que se les regrese su dinero y tienen más tiempo que yo esperando. A ellos tampoco les entregan el mueble ni les devuelven el dinero".

Según le han informado en la empresa, el retraso se debe a que el proveedor no les ha cumplido con las entregas, aunque constantemente les aseguran que el mobiliario llegará en el siguiente embarque.

Sobre el sistema con el que opera la mueblería, comentó que el pedido del mueble se realiza únicamente una vez que el cliente liquida el total de la compra. La sala que adquirió tuvo un costo de 19 mil 700 pesos y, tras completar el pago, le aseguraron que la entrega se realizaría en breve.

Finalmente, indicó que ya presentó una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que ese trámite le fue solicitado también como parte del proceso para poder presentar una denuncia penal.