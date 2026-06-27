Denuncian casi 100 casos de despojo en Durango, entre enero y mayo de 2026

Durango registró casi un centenar de denuncias por el delito de despojo de bienes, tan solo entre enero y mayo de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la capital de la entidad concentró el 54 por ciento de los reportes. Todo esto en un contexto en el que la Coparmex Durango exhibió este jueves la venta sistemática de propiedades bajo amenaza y pide a las autoridades "romper el silencio" para propiciar seguridad e institucionalidad.

La estadística de incidencia delictiva exhibió que el delito de despojo representó 96 denuncias entre enero y mayo, pero se ha afectado desproporcionadamente al municipio de Durango, donde se denunciaron 52 casos.

El análisis mensual mostró que marzo fue el mes con mayor incidencia, con 23 casos; seguido por enero, con 21. Febrero registró 17 denuncias, mayo tuvo 19 y abril otros 16 casos.

Santiago Papasquiaro y San Juan del Río registraron siete denuncias cada uno. Nombre de Dios acumuló cinco despojos, Cuencamé otros cuatro y Vicente Guerrero tuvo tres. Municipios como Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y Nuevo Ideal cerraron mayo con dos casos cada uno.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo, se refirió a la denuncia de Coparmex Durango en torno al despojo y la venta de bienes bajo amenaza, así como a la necesidad de actuar.

"Yo creo que lo que esté pasando vale la pena que lo denunciemos, que lo digamos, que levantemos la voz, pero creo que va más allá del tema mediático", indicó.

[DURANGO 1B Y 5B]