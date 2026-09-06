Denuncian casi 200 robos a viviendas en Durango entre enero y julio de 2026

El robo a casa habitación mantiene una tendencia descendente en Durango durante los últimos años, con 192 denuncias acumuladas entre enero y julio de 2026 , frente a las mil 562 registradas en el mismo periodo de 2021.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra del 2026 representó una disminución de 7.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 208 denuncias. La reducción fue más marcada al comparar con los registros de años anteriores, pues en 2024 fueron 255 denuncias, en 2023 sumaron 557 y en 2022 llegaron a mil 011.

Es decir, en el periodo de cinco años, el número de denuncias pasó de mil 562 en 2021 a 192 en 2026, lo que representó una reducción de 87.7 por ciento. Cabe precisar que los datos correspondieron exclusivamente a las denuncias registradas durante los primeros siete meses de cada año.

Durante 2026, los reportes mensuales se mantuvieron relativamente estables entre enero y junio, con 27 casos en enero, 27 en febrero, 27 en marzo, 25 en abril, 28 en mayo y 27 en junio. Sin embargo, en julio se registró un incremento, con 31 denuncias, la cifra mensual más alta del periodo.

Del total acumulado este año, 29 robos fueron cometidos con violencia y 163 sin violencia . Los primeros se concentraron principalmente en el municipio de Durango, con 14 denuncias, y Gómez Palacio, con nueve; mientras que Lerdo registró tres, y Mapimí, Santiago Papasquiaro y Tlahualilo uno cada uno.

En los robos sin violencia, el municipio de Durango concentró 96 denuncias, seguido por Gómez Palacio con 18, Vicente Guerrero con 13 y Santiago Papasquiaro con 11. También sobresalieron Nuevo Ideal, con cinco casos; Súchil y Pánuco de Coronado, con cuatro cada uno; y Guadalupe Victoria y Lerdo, con tres cada uno.