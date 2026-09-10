Denuncian presunto abandono de cachorro cerca del Bicentario de Durango

Recientemente, un caso relacionado con el presunto abandono de un cachorro comenzó a circular en redes sociales, luego de que una usuaria aseguró haber presenciado el momento en que una persona dejó al animal en las inmediaciones del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, en la ciudad de Durango.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con el relato difundido, los hechos habrían ocurrido aproximadamente a las 15:30 horas, en el sector de bulevar Dolores del Río y avenida 16 de Septiembre . La publicación señala que de un vehículo descendió una mujer de edad avanzada que llevaba consigo a un cachorro de raza tipo Cocker inglés de color dorado, el cual posteriormente habría bajado en el lugar.

Las personas que presuntamente observaron la situación decidieron resguardar al cachorro y encontraron que portaba collar, placa de identificación y un dispositivo de localización. A partir de los datos disponibles en la placa lograron establecer comunicación con quienes se identificaron como sus propietarios.

Dueños buscaban al perro

Según la misma versión compartida en redes sociales, la familia informó que el cachorro se encontraba extraviado y que había sido buscado previamente. Después de verificar la información, el animal fue entregado nuevamente a sus propietarios y, de acuerdo con la publicación, se encontraba en buenas condiciones.

Hasta el momento, la información disponible corresponde al testimonio difundido en redes sociales, por lo que no se cuenta con información oficial que confirme las circunstancias en las que el cachorro terminó en poder de la persona señalada , ni sobre la presentación de alguna denuncia ante las autoridades correspondientes.

Indignación en redes sociales

Posterior a la publicación realizada en Instagram, múltiples usuarios comenzaron a compartir el caso en historias y en "repost". en búsqueda que el responsable de dichos actos afronte las consecuencias por haber dejado al canino en plena calle.

Aunado a ello, abundaban comentarios negativos por parte de la ciudadanía hacia esta persona: "que mala onda, sin palabras", "eso amerita denuncia", entre otros.

El caso quedó, hasta el momento, en una denuncia únicamente en redes sociales, para la fortuna de la familia, pudieron encontrar al cachorro que estaban buscando y el canino fue muy bien atendido por la persona que abordó la situación posterior al abandono.