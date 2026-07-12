Denuncian presunto lucro con el programa de maíz molido en Durango

En Durango se desarrolla un programa para la entrega de maíz molido como suplemento alimenticio para el ganado, anunciado como un apoyo para los productores con unas 3 mil toneladas, al respecto la Unión Ganadera del Sector Social denunció que presuntamente se está lucrando con este esquema.

El presidente de la Unión Ganadera del Sector Social, Óscar García Barrón, aseguró que se está aprovechando la necesidad de los productores ganaderos mediante el programa de maíz molido, a través del cual se contempla la entrega de 3 mil toneladas de este suplemento.

Explicó que se trata de un convenio en el que participan los productores, las presidencias municipales y el Gobierno del Estado.

"En ese convenio se compromete el Gobierno a entregar bultos de maíz molido de 40 kilos. El productor aporta 100 pesos por cada bulto; cada presidencia municipal participante entrega otros 135 pesos y el Gobierno del Estado aporta una cantidad igual. Entre las tres aportaciones se reúne un total de 370 pesos por bulto", señaló.

POSIBLE GANANCIA

García Barrón explicó que, al realizar cálculos con base en esos montos, la tonelada de maíz estaría costando 9 mil 250 pesos , cuando, según dijo, en el mercado puede adquirirse en alrededor de 5 mil 750 pesos , con precios vigentes hasta el mes de junio.

“Fíjense ustedes, el precio de la tonelada en el mercado libre a 5 mil 750, el precio de la tonelada de maíz que les vendió el señor, el gobierno del estado, a 9 mil 250, teniendo una ganancia el gobierno del estado por tonelada de 3 mil 500 pesos”.

Añadió que, si el programa contempla la entrega de 3 mil toneladas, esa diferencia representaría una ganancia superior a los 10 millones de pesos.

García Barrón manifestó que, tras revisar con mayor detalle el esquema, la ganancia podría ser incluso mayor al considerar la aportación realizada por los municipios , por lo que estimó que el monto podría oscilar entre 21 y 38 millones de pesos.

Asimismo, cuestionó que, en caso de haberse adquirido un mayor volumen de maíz, se aclare a quién fue entregado o, en su caso, dónde se encuentra ese recurso.

Lo anterior lo manifestó el presidente en un video publicado a través de sus redes sociales oficiales, donde puntualizó que la Unión Ganadera del Sector Social se mantendrá vigilante de las acciones que realice el Gobierno del Estado y seguirá alzando la voz en defensa de los productores ganaderos y agrícolas.