Denuncian reparación deficiente de fuga de agua en Camino Real

Habitantes del fraccionamiento Camino Real denunciaron una reparación deficiente de una fuga de agua ubicada en el acceso a este conjunto habitacional, la cual fue atendida hace 15 días, pero volvió a presentarse menos de una semana después.

El reporte llegó a El Siglo de Durango, donde se señaló que la fuga se encuentra en la entrada a la avenida Camino Real, al salir de la calle Guadalajara, justo detrás de una tienda OXXO.

Varios días y sin respuesta

De acuerdo con los denunciantes, el problema tiene más de tres semanas. Aunque personal acudió a repararlo hace 15 días, el trabajo no duró más de una semana, por lo que el agua comenzó a derramarse nuevamente y a generar afectaciones en la zona .

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades de Aguas del Municipio de Durango (AMD) para que atiendan de nueva cuenta el reporte y realicen una reparación integral que evite que la fuga vuelva a aparecer.

Uno de los denunciantes señaló que, si continúan colocando únicamente "hule" para contener el escape de agua, el problema se repetirá en poco tiempo, por lo que consideró necesario realizar un trabajo que resuelva la falla de manera definitiva.

La vialidad donde se encuentra la fuga es utilizada no solo por los habitantes de Camino Real, sino también por quienes viven en el fraccionamiento Hacienda y la colonia Jalisco. Además, es una de las calles por las que transitan estudiantes y personas que acuden al CBTIS 130 para ingresar a la institución educativa.