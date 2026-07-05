Denuncian tocamientos contra una menor en una miscelánea de Durango; sujeto tiene 70 años

Una mujer acudió ante las autoridades para denunciar la presunta agresión cometida en contra de su hija de 12 años por un vecino del fraccionamiento Huizache I, en la ciudad de Durango. El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Durango, a través del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

Los hechos fueron reportados al sistema de emergencias alrededor de las 12:30 horas del sábado, luego de que la madre de la menor informara que el presunto responsable aún se encontraba al interior de su domicilio, ubicado en el circuito Palenque del citado asentamiento.

De acuerdo con la información recabada, un agente de la Policía Investigadora acudió horas más tarde al lugar; sin embargo, no encontró personas que atendieran en el domicilio señalado. Vecinos le informaron que la madre y la menor ya se habían trasladado al Centro de Justicia para presentar la denuncia correspondiente.

Posteriormente, los agentes lograron comunicarse con la madre de la adolescente, quien explicó que su hija acostumbra ayudar por las mañanas en una miscelánea cercana a su vivienda.

Según el testimonio de la mujer, ese día la menor regresó a su casa alrededor de las 11:00 horas y le manifestó que ya no quería volver a la tienda. Al preguntarle el motivo, la niña le relató que un hombre la había cargado y le había tocado sus pechos y glúteos, situación que alarmó a su familia.

La madre acudió inicialmente a la miscelánea, donde la propietaria le comentó que un vecino identificado únicamente como Leopoldo, de aproximadamente 70 años de edad, había estado abrazando y cargando a la menor, además de invitarla a acudir a trabajar a su domicilio. Tras conocer esa versión, la mujer fue a reclamar al señalado, quien únicamente se asomó por la puerta sin salir del inmueble.

Ante esta situación, vecinos recomendaron solicitar el apoyo de la policía. Aunque patrullas acudieron al lugar, el hombre no salió de la vivienda, por lo que la madre decidió trasladarse por sus propios medios al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes para formalizar la denuncia.

La Fiscalía General del Estado de Durango ya tomó conocimiento del caso y será la autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar los testimonios y practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.