Denunciará el INE a Taddei ante FGR

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de las irregularidades que han encontrado del "Clan Taddei" en dicho organismo autónomo.

"Puede investigarse a más de una persona", dijo la consejera presidenta interina Blanca Yassahara Cruz García.

Diferentes medios de comunicación como El Universal, Latinus y Reforma dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

Entre las compañías beneficiadas está Cajas Graf, del contratista José Alfredo Hernández Casillas, con quien la exfuncionaria fue captada en video en diferentes ocasiones e, inclusive, llegó al grado de dar órdenes adentro del INE.

Esto derivó en acusaciones de posibles actos de corrupción y conflicto de interés, ante las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación de oficio en contra del Instituto, los Organismos Públicos Estatales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y contratistas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene que determinar si Guadalupe Taddei debe o no enfrentar consecuencias penales ante las irregularidades que se cometieron en su gestión, documentadas por medios de comunicación.

"Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Si hay una denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía tiene que investigar, así es como son los procedimientos en nuestro país", expresó.

[M?XICO 2A]