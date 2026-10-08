Derrumban restos del Malecón de Mazatlán tras colapso; preocupa llegada de ciclón 'Simón' | VIDEO

Luego de que este mismo jueves por la mañana comenzaran a circular en redes sociales videos que mostraban un colapso parcial de la estructura del Malecón de Mazatlán, esta tarde comenzaron los trabajos en el lugar, por lo que con máquinas terminaron de tirar la estructura.

Apenas hace unas horas, el fuerte oleaje había provocado daños visibles en distintos puntos de la zona costera de Mazatlán, donde el avance del mar ha afectado a la infraestructura cercana a la playa.

Uno de los puntos afectados fue el Malecón, a la altura de la torre de condominios Pórtico, donde durante la mañana se difundieron imágenes que mostraban grietas y hundimientos en una parte de la estructura, lo que encendió las alertas por el riesgo que representa.

Las afectaciones se sumaron a otros daños registrados en el puerto durante los últimos meses, entre ellos el colpaso de un tramo de aproximadamente 70 metros del Malecón en junio, así como un socavón en el Paseo Olas Altas, cerca de la zona de la Mujer Mazatleca.

Las condiciones del mar también han provocado daños en áreas como Olas Altas y la Zona Dorada, donde el oleaje ha alcanzado establecimientos ubicados frente a la costa, incluso derribando palapas utilizadas por restaurantes y comercios.

Ante el riesgo que representan los daños en la zona, se han implementado cierres preventivos para restringir el paso por las zonas afectadas y evitar que peatones y visitantes se acerquen a las estructuras dañadas.

Derrumban los restos de la estructura

Este mismo jueves, a unas horas de que se publicaran diversos videos y notas periodísticas sobre el colapso de alrededor de 100 metros del Malecón, en la zona comenzaron los trabajos para la reconstrucción del tramo.

En el lugar varias máquinas de construcción comenzaron a derrumbar el resto de la estructura que quedaba en la costa de Mazatlán.

De acuerdo con un video compartido por la página “Así Mazatlán”, a diferencia del colapso ocurrido el pasado mes de junio, en esta ocasión el derrumbe alcanzó parte de la ciclovía e incluso la calle, por lo que de inmediato comenzaron las labores para tratar de reconstruir el espacio.

La zona permanecerá acordonada y cerrada al público mientras se realizan los trabajos de construcción en el tramo del Malecón.

Riesgo por el ciclón tropical “Simón”

En medio del colapso de parte del Malecón, y de los trabajos para reconstruir la estructura, por el océano Pacífico avanza la tormenta tropical “Simón”, que en próximas horas podría intensificarse, incluso pasando a ser huracán de categoría 4 este fin de semana.

Existe el riesgo de que “Simón” afecte de manera considerable a Sinaloa, pues alrededor del lunes podría acercarse al puerto de Mazatlán, lo que causaría más lluvias y un incremento en el oleaje.

Ante la situación actual del Malecón, existe preocupación sobre la posibilidad de más daños en la estructura, por lo que autoridades mantienen una vigilancia ante la posible llegada del ciclón.