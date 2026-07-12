Desalojan a familias de más de 100 viviendas irregulares en el San José III

Este domingo 12 de julio se llevó a cabo un desalojo en el fraccionamiento San José III, en donde decenas de familias fueron evacuadas de al menos 108 viviendas, para después proceder al aseguramiento de bienes y destrucción de la estructura.

Los hechos se registraron durante la madrugada, en donde autoridades de los tres órdenes de gobierno acudieron a este lugar para proceder con las acciones, según dijeron se trata de un operativo de evacuación preventiva en este asentamiento que se mantiene de forma irregular y se considera de riesgo.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acudió a esta operación para evaluar la situación y verificar que se cuidara la integridad de las familias que estaban en cada uno de las viviendas.

Según señalaron las autoridades, este asentamiento representaba un riesgo para alrededor de 100 familias que vivían en la zona, así como para vecinos de los fraccionamientos San Juan, San José III y Paso Real, debido a problemas recurrentes como incendios, inundaciones, acumulación de residuos, conexiones irregulares a los servicios públicos y condiciones sanitarias deficientes.

La ocupación irregular del predio federal se había extendido a lo largo de aproximadamente 760 metros , por lo que la evacuación se realizó con base en las disposiciones de la Constitución, la Ley General de Protección Civil y el Reglamento Municipal de Protección Civil, de acuerdo al comunicado emitido.

Sin embargo, las familias fueron invitadas a abandonar las viviendas construidas con materiales frágiles y se les ofreció traslado a refugios temporales habilitados por el municipio, con atención prioritaria para niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas. Asimismo, las mascotas localizadas en el sitio fueron resguardadas.

El comunicado también señala que los bienes muebles de los habitantes fueron inventariados y quedaron bajo custodia institucional para que puedan ser recuperados posteriormente mediante el procedimiento correspondiente.