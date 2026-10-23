Desarrolladores de fraccionamientos cambian de razón social para seguir afectando a duranguenses

Familias adquieren créditos de hasta 25 años o más para comprar una vivienda y construir su patrimonio; sin embargo, muchas también han resultado afectadas y defraudadas por desarrolladores de fraccionamientos en el municipio de Durango, debido a que no cumplen con las obras y los desarrollos que prometen.

“En Durango nos conocemos todos y hay fraccionadores, pues, que cambiaron de razón social para poder seguir construyendo y siguen afectando a las familias”, señaló la síndica municipal, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez.

Mediante una iniciativa presentada ante el Cabildo , se busca establecer un orden y evitar que los desarrolladores de vivienda incumplan los compromisos adquiridos con los compradores , como la habilitación de áreas verdes, la instalación de alumbrado público y la construcción de infraestructura de drenaje, entre otros servicios.

La propuesta contempla contar con un padrón actualizado de los fraccionamientos que existen en el municipio y conocer las condiciones en las que se encuentran.

Asimismo, los habitantes de cada fraccionamiento podrán presentar quejas para dejar antecedentes sobre los desarrolladores que hayan incumplido la normativa . De esta manera, antes de que soliciten operar bajo otra razón social, se les podrá someter a una supervisión exhaustiva para verificar que no existan incumplimientos pendientes.

La funcionaria señaló que no se debe permitir que estos desarrolladores obtengan más permisos sin cumplir con la normativa vigente, por lo que consideró necesario reforzar la supervisión.

En cuanto a la municipalización de los fraccionamientos, destacó que “en administraciones anteriores, se municipalizaron sin ningún dictamen”.