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Descarta Claudia riesgo de elecciones

AGENCIAS
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este miércoles que la crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE), detonada por la renuncia de su titular, Guadalupe Taddei, ponga en riesgo la celebración de las elecciones intermedias de 2027.

"Ahora quieren decir que están en duda las elecciones del 27. No están en duda las elecciones del 27, de ninguna manera", afirmó al respaldar el relevo provisional y asegurar que las indagatorias permitirán sanear el funcionamiento del organismo electoral.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que durante su administración, de 2014 a 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) jamás encontró irregularidades y sus observaciones fueron atendidas "en tiempo y forma".

En X, respondió a la petición de la Presidenta de que dicha dependencia revisara los contratos y el manejo de recursos cuando encabezó dicha institución.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  elecciones, duda, Claudia, Instituto

               

                
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