La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó cambios en su gabinete y confirmó que Omar García Harfuch continuará al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que en los últimos días circularon versiones sobre una posible salida del funcionario.

Al ser cuestionada sobre la permanencia del secretario, la mandataria federal aseguró que no está contemplado ningún movimiento en su equipo de trabajo y rechazó conocer el origen de los rumores.

"No sé de dónde salió ese rumor. Omar está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad. No se prevén cambios", respondió.

Ante la pregunta expresa sobre si habría modificaciones en el gabinete, Sheinbaum respondió tajante que no.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la detención de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro" demuestra las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas.