Descarta impunidad en caso de exdirector de Pemex

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que habrá "cero impunidad" y caerá "todo el peso de la ley" ante la investigación abierta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que su pareja, María Felicia Jiménez, denunció maltratos y agresiones.

"Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este. Que no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que es conocido y entonces se aplica algo distinto. Se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso", indicó.

Sheinbaum reaccionó así al ser consultada por un video fechado en marzo.