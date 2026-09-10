Descarta Sheinbaum nuevos impuestos

EL UNIVERSAL

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos y afirmó que garantiza el presupuesto para la gente y considera medidas para evitar la evasión fiscal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que "no hay nuevos impuestos para la gente, eso es lo primero, tampoco va a haber gasolinazos, lo que hay son medidas para evitar, porque todavía hay evasión fiscal".

"Es un Paquete Económico responsable, no se está endeudando al país como luego quieren decir, no hay nuevos impuestos como luego también estuvieron informando hace unos días, eso es falso. Sencillamente evitar la evasión fiscal y seguir garantizando el presupuesto para la gente", dijo.

En ese sentido, destacó el aumento del 10.7% en educación; 13% en ciencia; 11.3% en salud; 11.5% en seguridad; 20.6% en campo, así como también garantizó el aumento al salario por encima de la inflación de los trabajadores del Estado y el presupuesto a órganos autónomos.