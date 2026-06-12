IMPI descarta clausura de establecimientos

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria en el marco del Mundial 2026.

Pero a petición de los dueños de los derechos de transmisión de los partidos pueden llevar a cabo inspecciones para revisar que los negocios cuenten con licencia para la retransmisión de eventos deportivos, porque es ilegal proyectarlos sin ésta.

El no contar con licencia puede "constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos", por lo que en caso de identificar posibles irregularidades y a petición de una empresa afectada actuará conforme a sus atribuciones.