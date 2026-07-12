Descartan efecto de sequía en Durango

El siglo de durango

JUAN M. C?RDENAS

El sigo de durango

La segunda quincena del mes de junio plasmó una mejoría en las condiciones de Durango sobre la presencia de algún rasgo de sequía.

De acuerdo con la última actualización del Monitor de la Sequía, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del 15 al 30 de junio del presente año ningún municipio de Durango registró alguna condición de afectación.

Esto debido a que todavía del 1 al 15 de junio el municipio de Tamazula había sido catalogado anormalmente seco por parte del organismo, siendo el único con algún grado de secuela de sequía.

Además, la retrospectiva del 15 al 31 de mayo había situado a los municipios de Cuencamé, Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, Peñón Blanco, San Luis del Cordero, Santa Clara y Tamazula con condiciones anormalmente secas.

Este comparativo pone en evidencia la recuperación que para inicios de julio muestran las diferentes regiones de Durango, sin mayores repercusiones en la actual temporada.

Los pronósticos indican que existen condiciones para que se sigan presentando lluvias de diferente intensidad en prácticamente todas las regiones del estado, a lo largo de esta semana.