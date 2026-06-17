Descartan juicio formal contra Rocha Moya en EUA

Al reiterar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no existe un plazo legal que obligue a las autoridades estadounidenses a presentar documentación adicional en esta etapa del proceso.

Al ser cuestionada sobre la cercanía del plazo de 60 días relacionado con la petición formulada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense, la Presidenta respondió: "No hay plazo. No hay plazo. Habría plazos en el cual un juicio formal de extradición", respondió.

Sheinbaum explicó que la petición presentada por autoridades estadounidenses corresponde únicamente a una solicitud de detención urgente con fines de extradición y no a un procedimiento formal.