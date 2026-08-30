Descartan sobrecosto en uniformes tradicionales de Durango pese a que se industrializaron en 2026

Con el regreso a clases inicia también la dispersión de los uniformes escolares gratuitos para alumnos de educación básica, entre los cuales, aproximadamente 20 mil conjuntos son uniformes tradicionales que llegarán a la zona indígena del estado.

Dichos uniformes fueron fabricados por la misma empresa que ganó la licitación de los uniformes deportivos para el alumnado en general (Dominus Messico, S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Peekmex, S.A. de C.V.).

Anteriormente se pagaban aproximadamente 150 pesos por uniforme tradicional a las madres que los hacían , por lo que se destinaban entre dos y tres millones de pesos en la mano de obra, más los cuatro millones de pesos del contrato que se licitaba por los insumos, corte y bordado del logotipo. Es decir, se erogaban aproximadamente siete millones de pesos en los 20 mil uniformes.

Este año 2026 los uniformes tradicionales se industrializaron y cuestan más que cuando se confeccionaban en las comunidades, ya que el contrato fue por 20 millones de pesos, que incluye la confección total de las prendas. Es decir, aproximadamente 13 millones de pesos más.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, David Payán Guerrero, negó recientemente un sobreprecio en el costo de los uniformes que se entregarán a los alumnos de la zona indígena del estado.