Desde hace 9 años se realiza en Durango una Feria del Hongo

Con el objetivo de dar a conocer los atractivos de la sierra de Durango, se siguen organizando actividades como observación de aves y estrellas, así como la ya tradicional Feria del Hongo que este año cumple su noveno aniversario, informó la coordinadora del evento, Zujey Delgado.

Estableció que tanto la seguridad como las condiciones de la carretera han ido mejorando por lo que para el verano se espera una afluencia considerable.

“En el tema de seguridad estamos muy tranquilo, yo viajo prácticamente cada semana y está todo muy bien (...) Sí han bajado las reservaciones pero tenemos turistas de otros estados como Guadalajara, Monterrey y Torreón que nos ayudan para que conozcan lo que hay en Durango”, dijo.

Agregó que las reservaciones van al 40 por ciento y se espera que a finales de junio y principios de julio aumenten.

La Feria del Hongo se llevará a cabo los 7, 8 y 9 de agosto en la plaza principal de La Ciudad, Pueblo Nuevo. Esta actividad incluye colecta de hongos, recorridos y charlas con especialistas, así como gastronomía.