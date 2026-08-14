Desencuentro entre Durango y Zacatecas por el tema de seguridad

El pasado sábado 18 de julio, en distintos puntos del estado de zacatecas, fueron encontradas 10 personas sin vida; entre ellas, un conocido abogado y político de Canatlán, Durango.

A raíz de este multihomicidio en el que algunos de los cuerpos fueron colgados en un puente, la vecina entidad gobernada por el morenista David Monreal implementó un intenso operativo para dar con los responsables, con el apoyo del Gobierno federal.

Derivado de estas acciones, el secretario de Seguridad de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, declaró que diversos grupos delictivos se replegaron y refugiaron en el estado de Durango.

Cuestionado sobre el tema, el gobernador Esteban Villegas Villarreal dijo no tener información, pero fue más allá: "Que no nos quieran embarrar, porque acá estamos bien tranquilos. Allá que resuelvan su tema".

Las declaraciones del mandatario duranguense recibieron respuesta por parte del secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien en rueda de prensa señaló: "Si se sintió embarrado, pues que se limpie".

El funcionario zacatecano indicó que uno de los implicados en el multihomicidio, ya vinculado a proceso, es oriundo de Durango. Asimismo, mostró que en lo que va del año han sido detenidos en esa entidad 70 duranguenses por delitos como narcomenudeo, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía de Zacatecas, los originarios de Durango encabezan la lista de personas foráneas detenidas.

Meses atrás, la propia fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, reconoció que adolescentes y jóvenes estaban siendo reclutados para ir a trabajar a Zacatecas. Por lo tanto, lo dicho por Reyes Mugüerza coincide con lo detectado previamente en la entidad.

En medio de este desencuentro mediático, Héctor Vela Valenzuela, secretario general de Gobierno de Durango, reprobó la actitud y los dichos de su homólogo zacatecano; sin embargo, en un tono más conciliador, hizo un llamado a compartir información y coordinar esfuerzos.

Tras este penoso episodio de dimes y diretes, convendría que las autoridades coordinen acciones para atender los problemas en común que afectan a la población de ambos estados, dejando de lado egos personales y fobias políticas.

Hay un problema serio de seguridad en el que intervienen personas de los dos estados y eso está a la vista de la población, que solo pide acciones contundentes para vivir en paz.

Punto y aparte.- De nueva cuenta, los hechos contradicen el discurso oficial. Esta semana, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional destacamentados en Tayoltita, San Dimas, fueron objeto de una agresión por parte de civiles armados.

Es el segundo hecho violento registrado en esa zona durante el mes, pues días antes se dio a conocer que las fuerzas castrenses intercambiaron disparos con unos hombres que viajaban a bordo de una camioneta.

Además, la madrugada de este 12 de agosto se desplegó un inusual operativo por parte de la Marina en la ciudad capital, lo que generó sospechas entre la población.

Como se sabe, los marinos suelen encabezar misiones de alto nivel, por lo que se especula que buscaban a un objetivo prioritario. ¿De quién se tratará?

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