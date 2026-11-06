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Designan a dos consejeras electorales para el Instituto Electoral de Durango

Los nombramientos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Fotos: IEPC

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JUAN M. CÁRDENAS
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Rosa Isabel Galindo Gómez y María Eugenia Muñoz González fueron designadas como nuevas consejeras electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango, para un periodo de siete años que inició el 3 de noviembre.

Los nombramientos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el acuerdo INE/CG658/2026, como parte del procedimiento para integrar los Organismos Públicos Locales Electorales.

La entrega formal de las designaciones se realizó durante un acto encabezado por el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Durango, Jorge Macías Medina, quien reconoció la trayectoria de ambas funcionarias y les deseó éxito en sus nuevas responsabilidades.

De acuerdo con los datos precisados por el organismo electoral, las consejeras deberán rendir protesta de ley ante el Consejo General del IEPC para formalizar el inicio de sus funciones.

La designación de ambas funcionarias tendrá una duración de siete años. El comunicado no precisa qué consejerías ocuparán dentro del organismo ni si sus nombramientos corresponden a vacantes específicas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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