Desplegarán elementos de la Policía Preventiva en la Romería del Día de Muertos

Además del operativo de seguridad que se implementó durante la noche de Halloween, las autoridades municipales informaron que desplegarán elementos de la Policía Municipal en los diferentes panteones, para atender cualquier situación que reporten los visitantes por el Día de Muertos.

Miguel Ángel González Alvarado, subdirector de Policía Preventiva, informó que estarán trabajando en diferentes zonas de la ciudad para ofrecer seguridad a la ciudadanía y a quienes llegan de otros municipios o ciudades en estos días.

En el caso de las visitas al Panteón de Oriente y la Romería del Día de Muertos, indicó que habrá al menos 200 elementos para este operativo y las actividades culturales que se realizarán en el municipio de Durango.

Mientras que las personas que cometieron faltas administrativas durante la noche de Halloween realizarán, como cada semana, trabajo comunitario .

En el caso de las familias que acudan con niños pequeños, se pide no perderlos de vista y seguir las recomendaciones de Protección Civil dentro del Panteón de Oriente.

Por parte de las direcciones de Inspección Municipal y Protección Civil, previo a las visitas del Día de Muertos, se realizaron recorridos entre los puestos instalados para la romería, con el objetivo de revisar las condiciones de seguridad, tanto de comerciantes como visitantes.

De acuerdo con el reporte, de los puestos inspeccionados, unos 52 utilizan conexión de gas LP para la venta de sus productos, unos 38 no requerían este tipo de conexión y alrededor de 103 correspondían a la venta de bisutería.

Durante este lunes 2 de noviembre, personal de distintas dependencias permanecerá dentro y fuera del Panteón, además de otras zonas de la ciudad donde se espera mayor concurrencia como es el Centro Histórico.