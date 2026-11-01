Despliegan a Sinaloa 1,600 marinos más

La Secretaria de Marina (Semar) informó este sábado del despliegue de unos mil 600 uniformados navales adicionales en el estado de Sinaloa, tras un incremento de los homicidios reconocido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia anunció en sus redes sociales el despliegue militar, así como de fortalecimiento de la vigilancia en carreteras, playas y zonas turísticas, particularmente en Mazatlán, donde persiste una escalada de violencia ligada a las pugnas entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayos', facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

Las acciones de la Semar se producen en el marco de la visita a la región del almirante y secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para reunirse con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y representantes de los "principales sectores empresariales del estado".

"Se planteó impulsar la reactivación de Sinaloa mediante el fortalecimiento de la economía circular, la construcción y los distintos sectores productivos, promoviendo la inversión, la generación de empleos y el bienestar de las familias", explicó la Secretaría en un comunicado.

Además de "impulsar acciones para recuperar los espacios públicos y generar condiciones de seguridad y confianza que permitan a las familias volver a disfrutar de parques, plazas y lugares de convivencia".

La respuesta de la Semar se da luego de que Sheinbaum reconoció un incremento de homicidios en Sinaloa.