Despliegan fuerte operativo militar en Mexiquillo EUA e Irán pactan alto al fuego

Un importante operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se realizó ayer domingo por la mañana en la zona de cabañas del Centro Ecoturístico de Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde de manera extraoficial se reportó la detención de varias personas, así como el aseguramiento de armas de alto poder y diversos vehículos.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad habría confirmado el saldo oficial de dicho operativo que llamó la atención de los habitantes y visitantes de la región.

A lo largo del día se especuló en redes sociales sobre la captura de un importante líder de un grupo delictivo local, a quien se le atribuye el asesinato del médico Erick David Andrade Ramírez, en julio del 2022, en el Hospital de El Salto, así como una cifra de más de 30 detenidos, sin que haya sido todavía confirmado.

El operativo se desarrolló en una zona turística y de cabañas, donde los accesos habrían permanecido restringidos durante varias horas, mientras personal militar mantenía presencia terrestre y aérea, donde se pudo observar a decenas de vehículos asegurados en la carretera.

Washington

Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar, según informó este domingo el portal estadounidense Axios.

La presunta pausa en los bombardeos llega dos días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio.

En la tarde del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir", dijo.