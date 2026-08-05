Despojan de dinero y celular a peatón en el Cerro de Guadalupe

Un hombre fue víctima de un robo con violencia la noche de este martes mientras caminaba por calles de la colonia Guadalupe, conocida como Cerro de Guadalupe, donde dos sujetos lo interceptaron para despojarlo de dinero en efectivo y su teléfono celular.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:00 horas a través del sistema de emergencias 911. El afectado, identificado como Luis, informó que el atraco ocurrió sobre la calle México, a la altura de prolongación 12 de Diciembre.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, dos hombres le cerraron el paso cuando transitaba por el lugar y lo obligaron a entregar sus pertenencias. Los presuntos responsables lograron apoderarse de aproximadamente 600 pesos en efectivo, además de su teléfono celular.

La víctima proporcionó características de los señalados, indicando que ambos son de complexión delgada y vestían de manera similar, con pantalón de mezclilla color negro y camisa blanca. Además, señaló que permanecían en una esquina cercana después de cometer el robo.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad implementaron un recorrido por el sector con la finalidad de localizar a los presuntos responsables; sin embargo, no se informó sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de integrar la carpeta de investigación y continuar con las indagatorias para identificar y detener a los responsables.