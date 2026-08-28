Despojo acumula 134 denuncias en Durango en lo que va de 2026

El delito de despojo acumuló 134 investigaciones iniciadas en Durango durante los primeros siete meses del 2026, lo que representa un promedio de casi tres casos diarios durante ese periodo.

La mayor concentración se registró en el municipio de Durango , que por sí solo reunió 74 casos, equivalentes a más de la mitad de los registrados en todo el estado.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de la capital se ubicaron Santiago Papasquiaro, con 12 denuncias, y Nombre de Dios, con nueve. San Juan del Río reportó siete casos; Cuencamé, cinco; Poanas, cuatro, y con tres aparecen Guadalupe Victoria, Peñón Blanco, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal. Otáez registró dos, mientras que Gómez Palacio contabilizó solamente un expediente.

También se reportó una investigación en cada uno de los municipios de Canatlán, Lerdo, Mezquital, Nazas, Ocampo, Pánuco de Coronado y Pueblo Nuevo.

Por mes, la incidencia presentó variaciones, sin mantener una tendencia constante al alza. Marzo concentró la mayor cantidad, con 23 denuncias, seguido de julio, con 22, y enero, con 21. En mayo se contabilizaron 19 casos, febrero 17, mientras que abril y junio registraron 16 cada uno.

Según los reportes emitidos por la Fiscalía General del Estado al SESNSP, la cifra de los primeros siete meses del 2026 representa una reducción con respecto al mismo periodo de años anteriores. Por ejemplo, en el 2025 se interpusieron 147 denuncias por despojo; durante ese lapso del 2024 se presentaron 201; en 2023 el volumen de denuncias alcanzó los 228 expedientes; para el 2022 eran 246 y en el 2021 las respectivas agencias del Ministerio Público habían captado 266 despojos denunciados.