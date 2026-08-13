Desprecia Colombia a 'topos' mexicanos

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que no desplegará rescatistas en Colombia tras la decisión del Gobierno de ese país de no requerir su presencia después del terremoto del lunes, por lo que concentrará sus esfuerzos en recolectar y enviar ayuda humanitaria desde México.

No obstante, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este mismo miércoles la llegada a la ciudad de una brigada de Los Topos Aztecas mexicanos.

Se trata de un grupo distinto, que viajó desde Venezuela, donde participaron en las labores de rescate tras los terremotos de julio. Sin embargo, los Topos Tlateloco explicaron en un comunicado que permanecerán fuera de la zona afectada en respeto a los protocolos de coordinación operacional establecidos por las autoridades colombianas para gestionar la asistencia internacional.

Ante la imposibilidad de participar directamente en las tareas de búsqueda y rescate, los Topos habilitaron un centro de acopio en la alcaldía Iztapalapa.