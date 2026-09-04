Destaca CSP inversiones en Durango

EL SIGLO DE DURANGO

En el marco de su gira nacional por el Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este jueves un acto masivo en la Velaria de la Feria Nacional Durango (Fenadu), donde destacó una inversión federal superior a los 16 mil millones de pesos destinados a programas sociales en la entidad, beneficiando a 670 mil duranguenses.

Durango se convirtió en el segundo estado visitado por la mandataria federal en esta ruta informativa, luego de su arranque en Morelos. Durante el evento, Sheinbaum Pardo justificó la descentralización de sus reportes de labores al señalar que, aunque la ley mandata un único informe anual cada 1 de septiembre, su administración optó por replicar el ejercicio en todas las entidades de la República.

Ante miles de asistentes que se dieron cita desde las primeras horas del día, la Presidenta desglosó la cobertura de los programas de Bienestar en el estado:

Un total de 201 mil 700 adultos mayores y miles de jóvenes con discapacidad reciben actualmente sus pensiones universales.

Sector educativo: se reportaron 66 mil 963 becas para el nivel medio superior, 5 mil 768 apoyos para estudiantes de universidades públicas y 10 mil 593 para educación básica.

Jóvenes y empleo: El programa Jóvenes Construyendo el Futuro suma 14 mil 833 beneficiarios que perciben un salario mínimo.

Campo y producción: en el sector agrícola, 42 mil productores están inscritos en Producción para el Bienestar y 21 mil 150 campesinos forman parte de Sembrando Vida.

El evento estuvo marcado por claroscuros políticos. Durante el mensaje de bienvenida, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, recibió abucheos por parte de un sector de la audiencia, evidenciando las tensiones políticas locales.

Asimismo, grupos de inconformes manifestaron su rechazo a las recientes regulaciones, registros y cobros aplicados por las autoridades estatales a los conductores de Uber y Didi.

[DURANGO 1B]