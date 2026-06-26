Destaca DEA giro antinarco

La Administración del Presidente Donald Trump destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura más proactiva en la lucha antinarco respecto a su antecesor Andrés Manuel López Obrador; pero advirtió que espera ver más esfuerzos agresivos contra los cárteles.

En un informe entregado esta semana al Capitolio, el Departamento de Estado aseguró que el enfoque de la Mandataria en materia de seguridad ha dado resultados importantes y ha profundizado la cooperación con Estados Unidos; sin embargo, insistió, aún hay mucho por hacer contra el narcotráfico en México.

"Desde la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como Presidenta, en octubre de 2024, el Gobierno mexicano ha adoptado una postura más proactiva en materia de seguridad, incluyendo la lucha contra el flujo de fentanilo y el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras", indica el "Reporte al Congreso para Desbaratar la Proliferación del Fentanilo".

Sin embargo, el informe de 7 páginas deja en claro que la Administración Trump espera ver aún más del Gobierno de Sheinbaum.