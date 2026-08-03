Desvalijan tienda y vivienda en la colonia Cerro de la Campana

Un negocio de abarrotes que también es utilizado como vivienda fue blanco de un cuantioso robo durante el fin de semana en la colonia Cerro de la Campana, en la ciudad de Durango, donde los responsables sustrajeron diversos artículos y mercancía.

El reporte fue realizado alrededor de las 10:00 horas de este domingo por familiares de la afectada , quienes solicitaron la presencia de las autoridades tras descubrir el saqueo del inmueble ubicado cerca del pozo de agua, en las inmediaciones de la tienda conocida como "La Boli".

De acuerdo con la información proporcionada, la propietaria del establecimiento fue identificada como Martha, mientras que el reporte inicial fue realizado por su hija, Viridiana, quien explicó que al regresar al lugar descubrieron que habían ingresado por la fuerza.

Los presuntos responsables quebraron los cristales y dañaron la chapa de acceso para entrar al inmueble, el cual funciona tanto como domicilio como tienda de abarrotes.

Entre los objetos robados se encuentran un televisor, tanques de gas, una estufa, además de mercancía diversa, ya que los delincuentes vaciaron los refrigeradores, se llevaron estantes y una importante cantidad de productos del negocio.

La afectada señaló que el robo fue descubierto al concluir su jornada laboral nocturna, momento en el que encontró el establecimiento completamente desordenado y con evidentes daños provocados para cometer el ilícito.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Durango será la encargada de integrar la carpeta de investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables del robo.