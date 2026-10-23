Detectan hasta 79% de observaciones en cuenta pública de un municipio de Durango, ¿cuál es?

El diputado Fernando Rocha Amaro informó que los cuatro municipios cuyas cuentas públicas podrían no aprobarse, son: San Juan de Guadalupe, Canelas, Mapimí y San Bernardo, por falta de comprobación en el ejercicio de recursos públicos.

“Pudieran ser otros municipios, pero sí me atrevo a adelantar que estos cuatro traen bastantes irregularidades en el porcentaje que se maneja o que vamos a acordar en la comisión para ver si es viable o no es viable que sean aprobadas las cuentas públicas”, indicó.

Y negó que se pudiera recurrir a alguna negociación política para aprobar casos en los que no se hayan solventado las irregularidades.

¿Qué municipio tiene 79% en observaciones?

“Estos municipios traen un porcentaje de 20, 19 por ciento, San Juan de Guadalupe un 79 por ciento en irregularidades, entonces no hay forma de que pudiera haber una negociación política en la comisión. Vamos a actuar y los municipios que no van a pasar sus cuentas públicas es porque en realidad se les dio el tiempo de solventar y no lo hicieron”.

Aclaró que corresponden a ocho meses de las pasadas administraciones y cuatro de las actuales. Y aseguró que se tomarán las decisiones con base en criterios técnicos y no políticos, ya que la revisión de las cuentas públicas debe ser objetiva.

“No se trata de qué partido sean. Vamos a tomar las decisiones conforme a los criterios que se toman en la Comisión, sin tintes políticos y sobre todo aclararlo que a todos los municipios se les dio la oportunidad de solventar, el tiempo necesario y no lo hicieron”, enfatizó.