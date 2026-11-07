Detectan y aseguran medicamento del sector salud a la venta en tianguis de Durango

En atención a una denuncia ciudadana, autoridades sanitarias e inspectores municipales realizaron un operativo de supervisión en el tianguis de la colonia Asentamientos Humanos, en la ciudad de Durango, donde se detectó y aseguró un lote de medicamentos pertenecientes al sector público de salud que eran ofrecidos a la venta de manera irregular.

Durante el recorrido por el tianguis del asentamiento ubicado al sur de la ciudad, los agentes localizaron la mercancía restringida en tres puestos distintos.

Entre el producto asegurado se encontraban fármacos de uso exclusivo de instituciones de salud pública, varios de ellos para mitigar dolores, cuya comercialización fuera de los canales oficiales representa un riesgo directo para los consumidores.

Al momento de la intervención, los comerciantes involucrados se negaron a proporcionar sus datos personales a las autoridades.

Sin embargo, accedieron de manera voluntaria a entregar la totalidad del producto farmacéutico que mantenían exhibido para su venta al público.

Las autoridades reiteraron que el almacenamiento y manejo de fármacos en la vía pública vulnera los controles de calidad y pone en riesgo la efectividad de las substancias.

Ante esta situación, se hizo un llamado urgente a la ciudadanía para abstenerse de comprar medicinas en comercios informales y reportar de inmediato cualquier venta ilegal de estos insumos en los tianguis de la capital.