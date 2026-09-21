Detenidos, armas y vehículos: los resultados de los operativos de 'Los Harfuch' en Durango

Un operativo coordinado entre corporaciones federales dejó como resultado cuatro personas detenidas, armas, presunta droga y varios vehículos asegurados, luego de que se realizaron cateos en seis inmuebles del estado de Durango.

De acuerdo con el informe de acciones relevantes correspondiente a los días 18, 19 y 20 de septiembre, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las intervenciones, los agentes cumplimentaron órdenes de cateo en seis propiedades, aunque en el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no se especificaron los municipios o sectores donde se encuentran los inmuebles.

Como resultado de los operativos fueron detenidas cuatro personas, además de que las autoridades aseguraron dos armas largas y un arma corta, así como dos cargadores y 40 cartuchos.

Entre los indicios localizados también se reportaron dosis de metanfetamina y de otras drogas, además de dos drones y una cuatrimoto. A esto se sumó el aseguramiento de 11 vehículos durante los cateos.

Las personas detenidas, junto con las armas, sustancias, vehículos y demás objetos asegurados, quedaron dentro de las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal y establecer si tienen relación con otros hechos delictivos.