Los 'Harfuch' madrugan en Durango con 5 operativos simultáneos

Esta mañana se llevaron a cabo, de manera simultánea, cinco operativos en distintos puntos de la ciudad de Durango, encabezados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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De los cinco puntos donde se desarrollaron estos despliegues, cuatro correspondieron a fraccionamientos privados y uno más sobre la prolongación Pino Suárez, a la altura del fraccionamiento Villas de San Francisco.

Entre los fraccionamientos privados abarcados por las acciones policiales, se sabe que estarían involucrados Las Calzadas, Colinas del Saltito y Residencial El Cielo, entre otros.

Los agentes, también conocidos como "Harfuch", comenzaron el despliegue de personal en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la Repúbica.

Hasta el momento se tiene conocimiento, de manera extraoficial, que, como resultado de estos movimientos estratégicos, al menos tres personas fueron detenidas y un número aún no determinado de propiedades aseguradas.

Versiones locales refieren que durante la madrugada se registraron sobrevuelos de un helicóptero, además de algunas detonaciones de armas de fuego.

Se espera que con el paso de las horas se amplíe la información por parte de las autoridades.