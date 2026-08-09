Detienen a 11 personas en operativo en Durango; tres menores traían machete

Un total de 11 personas fueron detenidas durante un operativo nocturno realizado en distintos sectores de la ciudad de Durango, luego de reportes ciudadanos por riñas, alteración del orden y consumo de sustancias en la vía pública; entre los asegurados se encontraban tres menores de edad a quienes se les localizó un machete.

De acuerdo con el parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, las intervenciones se realizaron durante la noche del viernes y madrugada del sábado, en respuesta a llamadas recibidas a través del número de emergencias 911. Entre los detenidos también se encontraba un hombre de 31 años, quien presuntamente intentó impedir la intervención de los agentes durante una revisión.

Durante las acciones también fue localizada una pistola de plástico, la cual presuntamente era utilizada para intimidar. Las autoridades realizaron recorridos en 17 colonias, fraccionamientos y barrios, además de inspeccionar a 60 personas y 20 vehículos.

Los 11 detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad administrativa para determinar la sanción correspondiente. En el caso de los tres menores, se informó que se realizaría el procedimiento correspondiente con sus padres o tutores.