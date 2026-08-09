Detienen a 18 en operativo contra 'El Güino'

El operativo de seguridad registrado la tarde del viernes en el estacionamiento de Costco, en Torreón, en el que fue detenido el empresario lagunero Ernesto "N", conocido como "El Güino", dejó en total 18 personas puestas a disposición del Ministerio Público, según informó el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Riquelme.

El despliegue de las corporaciones de seguridad comenzó luego de que se recibieran varios reportes al 911 sobre la presencia de hombres armados, tanto al interior como en el exterior de la tienda, ubicada en el sector norte de la ciudad.

La situación generó la movilización de elementos del Mando Especial, con la participación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía de Reacción.