Detienen a adolescente tras presunto robo en tienda de la Zona Centro de Durango

Un adolescente de 14 años fue retenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por el presunto robo de diversos artículos de una tienda ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El reporte se recibió aproximadamente a las 22:00 horas del miércoles , en el establecimiento ubicado sobre avenida 20 de Noviembre, esquina con Carlos León de la Peña. Al llegar, los agentes se entrevistaron con el encargado de seguridad del negocio.

El trabajador señaló al adolescente como la persona que presuntamente había sustraído algunos artículos de la tienda, por lo que solicitó la intervención de los agentes, a quienes se les pidió que el menor fuera detenido únicamente por una falta administrativa.

El adolescente quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación.