Justicia

DETENIDOS

Detienen a adolescentes armados con machete y hacha en Durango

Tras recorridos de vigilancia, fue posible localizar a estos adolescentes y otras 14 personas.

Detienen a adolescentes armados con machete y hacha en Durango

Detienen a adolescentes armados con machete y hacha en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La Secretaría de Seguridad Pública estatal dio a conocer la detención de 17 personas, entre ellos tres menores de edad, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, por diversas faltas administrativas cometidas en colonias y fraccionamientos de Durango.

Entre los casos, fueron asegurados tres adolescentes de entre 15 y 16 años, señalados por presunto pandillerismo. A los adolescentes se les confiscaron un machete y un hacha durante su detención, tras ser detectados en distintas intervenciones derivadas de reportes ciudadanos.

En otras acciones, elementos de seguridad detuvieron a 14 personas adultas, todas del sexo masculino, quienes fueron sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias presuntamente ilícitas en la vía pública, además de alterar el orden en áreas verdes y plazas de diversos fraccionamientos de la ciudad.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico Municipal para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el caso de los menores de edad, se dio aviso a sus padres o tutores para su conocimiento y seguimiento de las faltas cometidas.








               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Durango detenidos armas adolescentes adolescentes, faltas, machete, fraccionamientos

               

                
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