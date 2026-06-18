Detienen a adolescentes armados con machete y hacha en Durango

La Secretaría de Seguridad Pública estatal dio a conocer la detención de 17 personas, entre ellos tres menores de edad, durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, por diversas faltas administrativas cometidas en colonias y fraccionamientos de Durango.

Entre los casos, fueron asegurados tres adolescentes de entre 15 y 16 años, señalados por presunto pandillerismo. A los adolescentes se les confiscaron un machete y un hacha durante su detención, tras ser detectados en distintas intervenciones derivadas de reportes ciudadanos.

En otras acciones, elementos de seguridad detuvieron a 14 personas adultas, todas del sexo masculino, quienes fueron sorprendidas consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias presuntamente ilícitas en la vía pública, además de alterar el orden en áreas verdes y plazas de diversos fraccionamientos de la ciudad.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico Municipal para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el caso de los menores de edad, se dio aviso a sus padres o tutores para su conocimiento y seguimiento de las faltas cometidas.